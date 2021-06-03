В Шахтах грузовик повредил новый сухой фонтан

В Александровском парке города Шахты водитель грузового автомобиля раздавил плитку нового сухого фонтана. Об этом DonDay – Шахты рассказали в департаменте городского хозяйства.Ландшафтный объект появился в городе недавно, работал в тестовом режиме. Зачем многотоннажной машине понадобилось ехать мимо него, остается загадкой.Теперь организации, на которую работает водитель большегруза, предстоит отремонтировать фонтан.Стоимость ремонта в мэрии оценили в 100 тысяч рублей. Материалы уже оплачены, плиты будут заменены в ближайшие дни.