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В Шахтах грузовик повредил новый сухой фонтан

В Шахтах грузовик повредил новый сухой фонтан
В Александровском парке города Шахты водитель грузового автомобиля раздавил плитку нового сухого фонтана. Об этом DonDay – Шахты рассказали в департаменте городского хозяйства.

Ландшафтный объект появился в городе недавно, работал в тестовом режиме. Зачем многотоннажной машине понадобилось ехать мимо него, остается загадкой.

Теперь организации, на которую работает водитель большегруза, предстоит отремонтировать фонтан.

Стоимость ремонта в мэрии оценили в 100 тысяч рублей. Материалы уже оплачены, плиты будут заменены в ближайшие дни.

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