На левом берегу Дона возле нового фонтана до сих пор ведут работы по восстановлению тротуара
Возле нового фонтана в парке Левобережном в Ростове-на-Дону до сих пор ведут строительные работы. О продлении срока восстановления тротуарной плитки сообщили 3 августа в администрации города.
Так, ремонтные работы возле фонтана должны были закончить до 31 июля, однако теперь они продлены на неопределенный срок. Восстановление займет больше времени в связи с созданием дополнительных укреплений для покрытия.
Стоит отметить, что фонтан был открыт 16 июля, а уже на следующий день весь Ростов залил аномальный ливень. Множество участков города были разрушены или затоплены, в том числе и парк Левобережный, где в результате просела тротуарная плитка. Сейчас территорию вокруг интерактивного фонтана восстанавливают, огородив ее от граждан мобильными барьерами. При этом сам объект работает, как и прежде.