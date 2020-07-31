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На левом берегу Дона возле нового фонтана до сих пор ведут работы по восстановлению тротуара

На левом берегу Дона возле нового фонтана до сих пор ведут работы по восстановлению тротуара
Возле нового фонтана в парке Левобережном в Ростове-на-Дону до сих пор ведут строительные работы. О продлении срока восстановления тротуарной плитки сообщили 3 августа в администрации города.

Так, ремонтные работы возле фонтана должны были закончить до 31 июля, однако теперь они продлены на неопределенный срок. Восстановление займет больше времени в связи с созданием дополнительных укреплений для покрытия.

Стоит отметить, что фонтан был открыт 16 июля, а уже на следующий день весь Ростов залил аномальный ливень. Множество участков города были разрушены или затоплены, в том числе и парк Левобережный, где в результате просела тротуарная плитка. Сейчас территорию вокруг интерактивного фонтана восстанавливают, огородив ее от граждан мобильными барьерами. При этом сам объект работает, как и прежде.

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