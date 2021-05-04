В центре города Шахты забил фонтан грязной воды
В Шахтах произошла очередная коммунальная авария. В центре города у памятника солдату-победителю появился фонтан грязной воды. Мутные реки растеклись по улице Шевченко и всей площади 70-летия Победы, которую реконструировали всего год назад. На это потратили более 6,6 миллиона рублей. Однако, судя по количеству скопившейся воды, ливневки на прилегающей территории так и не поменяли. Поэтому площадь Победы продолжает утопать в грязном «болоте» после каждых осадков. На фоне величия памятника солдату-победителю эта картина вызывает у местных жителей диссонанс.
Залитые улицы становятся визитной карточкой города из-за изношенной сети канализации и отсутствия качественных ливневок. По словам директора ГУП РО УРСВ Александра Лесенко, канализационные сети не обновлялись уже больше 10 лет. Результат - налицо. Если уж в центре города происходит такое, то чего уж ожидать от периферии.
Как сообщили DonDay Шахты в местном водоканале, на месте уже работает аварийная бригада. В этот раз канализация оказалась ни при чем, уверены специалисты. Ливневка не справилась с потоком воды. Когда дождь утих и воды стало меньше, фонтан исчез. Вероятно, до следующего ливня.