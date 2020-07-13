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В Северном микрорайоне Ростова на целые сутки отключат воду

В Северном микрорайоне Ростова на целые сутки отключат воду
Фото: om-saratov.ru

В Ростове-на-Дону на Северном отключат холодную воду на сутки. В это время будут проводиться ремонтные работы водопроводной линии. Об этом сообщили в городской администрации.

Переврезка водопровода будет проходить на бульваре Комарова, 9-11, с 8:30 17 июля до 18 июля семи часов утра. Без воды останутся дома на Комарова, Волкова, Капустина, проспекте Космонавтов, Добровольского и Пацаева.

Работы по ремонту водоснабжения будут проводить шесть единиц специальной техники и восемь человек.

Напомним, в настоящее время в Ростове готовятся к отопительному сезону. Многие жители могут оставаться без света и воды в течении нескольких суток.

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