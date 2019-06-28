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В Сети появилось архивное фото ростовчанки Аллегровой с внуком

В Сети появилось архивное фото ростовчанки Аллегровой с внуком
Фото уроженки Ростова Ирины Аллегровой с внуком появилось в Сети. Кадр девятилетней давности появился на фан-страничке певицы в «Инстаграме».

На снимке тяжело узнать Александра Барсегяна, который сейчас, в возрасте 23 лет, настоящий мужчина. Запечатлённый вместе с бабушкой в 2010 году, он совсем ещё мальчик. Когда Саша был маленьким, Аллегрова часто выводила его с собой на сцену и показывала его фото общественности. Потом, когда он подрос и начал самостоятельную жизнь, поклонники творчества императрицы забыли о нём.
В Сети появилось архивное фото ростовчанки Аллегровой с внуком
Судя по комментариям, фолловеры вновь заинтересовались его судьбой. Как оказалось, парень учится на факультете мировой политики в МГУ. К тому же он увлекается спортом.

Лала Аллегрова, мать Александра, недолго прожила в браке с его отцом. Потом она вышла замуж второй раз за дзюдоиста и самбиста Артёма Артемьева.

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