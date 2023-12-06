В середине декабря ростовчане увидят до 100 «падающих звезд» в час
Жители Ростова и области смогут наблюдать самый яркий звездопад в году — метеорный поток Геминиды. Частицы пылевого шлейфа начали сгорать в атмосфере Земли 4 декабря. Как сообщил DonDay.ru со ссылкой на заведующего астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николая Дёмина, пик потока придется на ночь 14 декабря. В этот период можно увидеть больше сотни метеоров.
— В темном незасвеченном месте, расположенном вдали от городских огней и смога, во время активности Геминид можно заметить до 120 метеоров в час. Для сравнения: максимальная активность августовских Персеид лежит в диапазоне 80-100 метеоров в час, — рассказал ростовский астроном.
Скорее всего, меньшая известность Геминид по сравнению с Персеидами связана с относительно неблагоприятным временем их активности. Мало кто отправится на окраину города посреди ночи в холодную сырую погоду. Однако с астрономической точки зрения обстоятельства видимости в этом году будут очень благоприятными, заверил ученый из Ростова. Пик потока практически совпадает с новолунием, когда спутник почти не виден.
Если не удастся полюбоваться метеорным дождем 14 декабря, не стоит расстраиваться. Поток действует до 17 (а по некоторым данным, и до 20) декабря. Чтобы увидеть как можно больше «падающих звезд», лучше выехать за 40 километров от города после полуночи. Декабрьскими вечерами созвездие Близнецов находится в восточной части неба, а ближе к утру оно смещается на юг и поднимается ближе к зениту.
Из-за того, что Геминиды летят не навстречу Земле, а догоняют ее, скорость метеоров меньше, чем у других потоков. Она составляет около 35 километров в секунду (у других потоков — в диапазоне от 50 до 72 километров в секунду).