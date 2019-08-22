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На Дону обнаружили медаль «За отвагу» бойца, погибшего во время ВОВ

На Дону обнаружили медаль «За отвагу» бойца, погибшего во время ВОВ
На Дону обнаружили медаль «За отвагу» бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны. Такую находку поисковики организации «Миус-фронт» сделали во время раскопок возле линии Миус-фронта.

Сообщается, что медаль нашли в траншее немецких солдат. Она принадлежала одному из бойцов Красной армии, отражавших атаку противника. Эти солдаты стояли насмерть, когда немцы забрасывали их минами и снарядами.

– Среди погибших был и владелец награды. На медали выбит номер, с помощью него мы можем установить личность героя. После этого попытаемся найти его родственников, – прокомментировали в «Миус-фронте».

Позже бойца планируют с почестями перезахоронить.

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