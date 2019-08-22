На Дону обнаружили медаль «За отвагу» бойца, погибшего во время ВОВ



На Дону обнаружили медаль «За отвагу» бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны. Такую находку поисковики организации «Миус-фронт» сделали во время раскопок возле линии Миус-фронта.



Сообщается, что медаль нашли в траншее немецких солдат. Она принадлежала одному из бойцов Красной армии, отражавших атаку противника. Эти солдаты стояли насмерть, когда немцы забрасывали их минами и снарядами.



– Среди погибших был и владелец награды. На медали выбит номер, с помощью него мы можем установить личность героя. После этого попытаемся найти его родственников, – прокомментировали в «Миус-фронте».



Позже бойца планируют с почестями перезахоронить.