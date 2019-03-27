В Ростовской области женщина угнала и сдала в металлолом «Волгу» своего знакомого



Женщина угнала машину своего знакомого в Ростовской области. Кража произошла в городе Новошахтинске.



У 32-летней местной жительницы был доступ к дому и гаражу своего знакомого. Воспользовавшись этим обстоятельством, злоумышленница угнала «Волгу» приятеля. Автомобиль она сдала в пункт приёма металлолома, а вырученные за него деньги потратила. Ущерб владельцу транспортного средства составил 30 тыс. руб.

- Подозреваемую в краже задержали 28 апреля, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Женщина помещена под подписку о невыезде.