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В Ростовской области женщина угнала и сдала в металлолом «Волгу» своего знакомого

В Ростовской области женщина угнала и сдала в металлолом «Волгу» своего знакомого
Женщина угнала машину своего знакомого в Ростовской области. Кража произошла в городе Новошахтинске.

У 32-летней местной жительницы был доступ к дому и гаражу своего знакомого. Воспользовавшись этим обстоятельством, злоумышленница угнала «Волгу» приятеля. Автомобиль она сдала в пункт приёма металлолома, а вырученные за него деньги потратила. Ущерб владельцу транспортного средства составил 30 тыс. руб.
- Подозреваемую в краже задержали 28 апреля, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Женщина помещена под подписку о невыезде.

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