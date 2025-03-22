В парке «Лога» на свет появились сразу семь козлят породы гулаби

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В парке «Лога», расположенном в Ростовской области, произошло пополнение: родились козлята породы гулаби. Об этом радостном событии сообщили на официальной странице парка в социальных сетях.Первой мамой стала Снежка, которая 13 марта подарила миру двух очаровательных дочек, Луну и Звёздочку. Новорожденные козочки поначалу были слабыми и требовали особого ухода. Звёздочка с трудом передвигалась, но благодаря заботе специалистов теперь беззаботно играет в вольере.18 марта Бежка стала матерью тройни: Бигля, Кая и Герды. Кай и Герда практически идентичны по окрасу, единственное отличие – маленькое белое пятнышко на носу у Герды.Шоколадка 20 марта произвела на свет Аврору и Дуню. Эти козочки оказались самыми здоровыми и сразу же принялись активно познавать мир, весело резвясь вокруг.В настоящее время все козлята вместе с матерями наслаждаются теплыми лучами весеннего солнца. Луна и Звёздочка стали инициаторами игр, а остальные малыши стараются не отставать. Матери тщательно следят за своими детьми, оберегая их.Стоит отметить, что гулаби – это порода молочных коз, выделяющаяся длинными ушами и горбатым носом. Эти животные ценятся за высокую продуктивность молока и необычную внешность.