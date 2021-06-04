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В Ростовском зоопарке появились трое волчат

В Ростовском зоопарке появились трое волчат
В Ростовском-на-Дону зоопарке родились трое волчат. Малыши появились на свет еще в апреле, но все это время они находились на карантине, поэтому о пополнении стало известно только сейчас.

Малышей уже перевели в уличный вольер, и посетители могут любоваться этими пушистыми созданиями. Однако пол животных пока остается неизвестным. Сотрудники зоопарка смогут его узнать только через пару месяцев. Тогда же волчатам дадут имена.

- Из-за того, что на улице сейчас плохая погода, они почти все время спят. Но утром им хочется поиграть на улице, поэтому у посетителей есть все шансы застать малышей, - сообщили сотрудники зоопарка.

Молодые родители Альма и Буч всегда находятся рядом, чтобы поддержать и помочь неугомонному потомству.

Волк Буч и сам вырос в Ростовском зоопарке. А вот волчицу спас местный житель в одном из лесов Ростовской области. Мужчина оставил ее в квартире, но через несколько лет понял, что не сможет справиться с диким животным. Дончанин передал Альму в зоопарк. Летом 2020 года Альму и Буча переселили в новый вольер, и они сразу же понравились друг другу.

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