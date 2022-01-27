В Ростовском зоопарке поделились забавным видео с кошачьими лемурами

Фото/видео: Ростовский-на-Дону зоопарк.

В Ростовском-на-Дону зоопарке поделились забавным видео с кошачьими лемурами. Сотрудники зверинца показали, как милые обезьянки завтракают. Ролик появился на странице зоопарка в социальных сетях 28 января.На кадрах животные подотряда мокроносых обезьян завтракают. Судя по видео, у лемуров там настоящий пир. В рационе у них - и кукуруза, и морковь, и болгарский перец. Кроме того, они питаются творогом, медом и орехом. А неотъемлемой частью завтрака являются фрукты и ягоды: киви, апельсины, бананы, яблоки, вишня и многие другие.Можно сказать, что завтрак у лемуров очень похож на наш с вами. Однако есть маленькое отличие - зеленые ветки. Зоологи специально заранее замораживают их, чтобы животные могли каждый день получать необходимую порцию витаминов, независимо от времени года.Сотрудники зоопарка отмечают, что лемуры очень активные и любопытные животные. В Ростове можно познакомиться с целой семьей удивительных обезьянок: Флорой, Фауной, Фиалкой и Стивеном. На период зимы они находятся во всесезонной экспозиции - на втором этаже слоновника.