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В Ростовском зоопарке поделились забавным видео с кошачьими лемурами

В Ростовском зоопарке поделились забавным видео с кошачьими лемурами
В Ростовском-на-Дону зоопарке поделились забавным видео с кошачьими лемурами. Сотрудники зверинца показали, как милые обезьянки завтракают. Ролик появился на странице зоопарка в социальных сетях 28 января.

На кадрах животные подотряда мокроносых обезьян завтракают. Судя по видео, у лемуров там настоящий пир. В рационе у них - и кукуруза, и морковь, и болгарский перец. Кроме того, они питаются творогом, медом и орехом. А неотъемлемой частью завтрака являются фрукты и ягоды: киви, апельсины, бананы, яблоки, вишня и многие другие.

Можно сказать, что завтрак у лемуров очень похож на наш с вами. Однако есть маленькое отличие - зеленые ветки. Зоологи специально заранее замораживают их, чтобы животные могли каждый день получать необходимую порцию витаминов, независимо от времени года.

Сотрудники зоопарка отмечают, что лемуры очень активные и любопытные животные. В Ростове можно познакомиться с целой семьей удивительных обезьянок: Флорой, Фауной, Фиалкой и Стивеном. На период зимы они находятся во всесезонной экспозиции - на втором этаже слоновника.
Фото/видео: Ростовский-на-Дону зоопарк.
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