В ростовском торговом центре женщина украла у посетительницы телефон за 70 тысяч рублей





В одном из торговых центров Ростова женщина украла у посетительницы телефон за 70 тысяч рублей.



Подозреваемая заметила дорогой гаджет на прилавке. Его хозяйка отвлеклась и ненадолго оставила мобильник без присмотра. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленница незаметно умыкнула устройство и поспешила покинуть торговый центр. Когда владелица заметила пропажу, обратилась в полицию.



По подозрению в краже полицейские задержали 37-летнюю ростовчанку.

- Как пояснила злоумышленница, она украла телефон для собственного пользования, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Полицейские изъяли украденное и вскоре вернут законному владельцу.



В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Она помещена под подписку о невыезде.