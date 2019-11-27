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В ростовском торговом центре женщина украла у посетительницы телефон за 70 тысяч рублей

В ростовском торговом центре женщина украла у посетительницы телефон за 70 тысяч рублей

В одном из торговых центров Ростова женщина украла у посетительницы телефон за 70 тысяч рублей.

Подозреваемая заметила дорогой гаджет на прилавке. Его хозяйка отвлеклась и ненадолго оставила мобильник без присмотра. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленница незаметно умыкнула устройство и поспешила покинуть торговый центр. Когда владелица заметила пропажу, обратилась в полицию.

По подозрению в краже полицейские задержали 37-летнюю ростовчанку.
- Как пояснила злоумышленница, она украла телефон для собственного пользования, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Полицейские изъяли украденное и вскоре вернут законному владельцу.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Она помещена под подписку о невыезде.

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