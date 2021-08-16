В Ростовском-на-Дону зоопарке родился детеныш винторогого козла

В Ростовском-на-Дону зоопарке произошло очередное пополнение. На этот раз детеныша на свет произвела пара таджикских винторогих козлов - мархуров.Горное копытное животное занесено в Международную Красную книгу со статусом «исчезающий вид» из-за резкого сокращения популяции. Мархуры также имеют охранный статус Красной книги России.В Ростовском зоопарке живет семейство из трех винторогих козлов. О прибавлении стало известно 18 августа. В зоопарке уже знают пол малыша – мальчик. Имя ему пока не подобрали. Маленький мархур здоров и чувствует себя хорошо. Большую часть времени он ест или отдыхает, как подобает растущему организму.На сегодняшний день на планете осталось всего около 2 500 особей козлов-мархуров.Ранее в Ростовском-на-Дону зоопарке появились на свет краснокнижные фламинго и малыш бурых капуцинов.