В Ростовском-на-Дону зоопарке родился детеныш винторогого козла
В Ростовском-на-Дону зоопарке произошло очередное пополнение. На этот раз детеныша на свет произвела пара таджикских винторогих козлов - мархуров.
Горное копытное животное занесено в Международную Красную книгу со статусом «исчезающий вид» из-за резкого сокращения популяции. Мархуры также имеют охранный статус Красной книги России.
В Ростовском зоопарке живет семейство из трех винторогих козлов. О прибавлении стало известно 18 августа. В зоопарке уже знают пол малыша – мальчик. Имя ему пока не подобрали. Маленький мархур здоров и чувствует себя хорошо. Большую часть времени он ест или отдыхает, как подобает растущему организму.
На сегодняшний день на планете осталось всего около 2 500 особей козлов-мархуров.
Ранее в Ростовском-на-Дону зоопарке появились на свет краснокнижные фламинго и малыш бурых капуцинов.