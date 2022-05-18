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В Ростовской области живым нашли 25-летнего парня, пропавшего накануне

В Ростовской области живым нашли 25-летнего парня, пропавшего накануне

В Ростовской области живым нашли пропавшего накануне 25-летнего парня. Как сообщалось ранее, Кирилл Шишикин ушел из дома 16 мая.

Парень живет в поселке Шолоховском Белокалитвинского района. В тот день он перестал отвечать на звонки родных и друзей, а домой не вернулся и утром следующего дня. Родственники забили тревогу. Они пошли в полицию с заявлением об исчезновении Кирилла. К поискам подключились и волонтеры.

На то, чтобы отыскать парня, понадобилось пять дней. К счастью, его удалось найти живым. Сейчас он дома, с ним все в порядке. Однако где Кирилл был все это время, неизвестно.
Фото: Лиза Алерт Юг
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