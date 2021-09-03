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В Ростовской области нашли живым пропавшего без вести парня

В Ростовской области нашли живым пропавшего без вести парня
В Ростовской области нашли живым 29-летнего парня, пропавшего без вести. Местонахождение Александра Переварюхи оставалось неизвестным несколько дней.

Последний раз его видели 5 сентября. В тот день он уехал из Ростова в станицу Мишкинскую Аксайского района. С тех пор он не выходил на связь с близкими. Родственники забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.

Через пару дней, 7 сентября, Александра Переварюху нашли живым. Почему парень не выходил на связь и где находился все это время, неизвестно.

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