В Ростовской области нашли живым пропавшего без вести парня
В Ростовской области нашли живым 29-летнего парня, пропавшего без вести. Местонахождение Александра Переварюхи оставалось неизвестным несколько дней.
Последний раз его видели 5 сентября. В тот день он уехал из Ростова в станицу Мишкинскую Аксайского района. С тех пор он не выходил на связь с близкими. Родственники забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.
Через пару дней, 7 сентября, Александра Переварюху нашли живым. Почему парень не выходил на связь и где находился все это время, неизвестно.