На Дону от коронавируса скончались еще шесть пенсионеров

На Дону в минувшие сутки от коронавируса умерли еще шесть пенсионеров в возрасте от 70 до 85 лет. Актуальные на 25 августа данные сообщило правительство региона.Так, жертвой ковида сегодня стала 70-летняя женщина с гипертонической болезнью, поражением сердца и нарушением обмена веществ, 77-летний мужчина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, в том числе неврологическими, две 82-летние женщины и одна 85-летняя с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, а также хроническими эндокринными заболеваниями и нарушением обмена веществ.За весь период пандемии в Ростовской области коронавирус не перенесли 318 человек. Переболели новой инфекцией при этом уже свыше 13 тысяч дончан.