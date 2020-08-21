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На Дону от коронавируса скончались еще шесть пенсионеров

На Дону от коронавируса скончались еще шесть пенсионеров
На Дону в минувшие сутки от коронавируса умерли еще шесть пенсионеров в возрасте от 70 до 85 лет. Актуальные на 25 августа данные сообщило правительство региона.

Так, жертвой ковида сегодня стала 70-летняя женщина с гипертонической болезнью, поражением сердца и нарушением обмена веществ, 77-летний мужчина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, в том числе неврологическими, две 82-летние женщины и одна 85-летняя с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, а также хроническими эндокринными заболеваниями и нарушением обмена веществ.

За весь период пандемии в Ростовской области коронавирус не перенесли 318 человек. Переболели новой инфекцией при этом уже свыше 13 тысяч дончан.

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