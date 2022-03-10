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В Ростовской области за сутки от COVID-19 вылечилась тысяча человек

В Ростовской области за сутки от COVID-19 вылечилась тысяча человек

За минувшие сутки на Дону от коронавируса вылечились 1 002 человека. Они получили отрицательные результаты ПЦР-тестов и вернулись к нормальной жизни. Об этом 11 марта сообщили в правительстве Ростовской области. С начала пандемии в регионе число выздоровевших перевалило за 316 тысяч.

Продолжают лечиться еще 2 303 пациента с подтвержденным ковидом. Они находятся в стационарах. Состояние 27 из них медики оценивают как крайне тяжелое. Таких больных вводят в медикаментозную кому. Все питательные смеси поступают им через подведенную к трахее трубку. На неинвазивной ИВЛ - 188 человек.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число заболевших составило 1 108 человек, за все время пандемии - 344 тысячи.
Фото: Яндекс.Новости
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