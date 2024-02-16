В Ростовской области за пределы берегов вышли три реки

Фото: DonDay

В Ростовской области из берегов вышли три реки: Тузлов, Егорлык и Миус. Об этом 16 февраля сообщила Северо-Кавказская служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В устье реки Дон с 16 на 17 февраля продолжался ветровой сток. На участке от Аксая до Азова уровень воды опустился ниже неблагоприятной отметки. Это касается трех рек региона - Тузлов, Егорлык и Миус, которые вышли из берегов из-за сильных воздушных потоков.Добавим, что из-за неблагоприятных погодных условий подтоплены станица Грушевская и хутор Веселый. В опасной зоне остались более 30 домов и 25 огородов. В связи с этим был объявлен режим ЧС.