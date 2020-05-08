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На Дону в два раза выросло число пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии

На Дону в два раза выросло число пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии
В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжёлом состоянии. О цифрах сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Всего в регионе госпитализирована четверть людей с COVID-19 — 364 человека. Из них в тяжёлом состоянии находятся 33 пациента, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По состоянию на 11 мая в Ростовской области выявлено 1 946 заражённых. Данные на 12 мая пока не известны.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области

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