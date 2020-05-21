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В Ростовской области выросло число пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ

В Ростовской области выросло число пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ
Увеличилось количество пациентов в Ростовской области, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. По состоянию на утро 23 мая, таких больных насчитывается 24. Их состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщили в правительстве региона.

За последние сутки наблюдается самый большой скачок числа заражённых – цифра увеличилась на 353. Это связано с очагом инфекции в Сальском психоневрологическом диспансере, здесь коронавирусом заразились 23 сотрудника и 334 подопечных. Началось с того, что болезнь выявили у одного работника, но, так как коллектив функционирует закрыто, инфекция быстро распространилась по интернату.

Всего в Ростовской области выявили 3 417 людей с COVID-19. Из них стационарное лечение получают 432.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области коронавирус в Сальске

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