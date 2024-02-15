В Ростове-на-Дону осудили мужчину, ударившего собутыльника ножом

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В Ростове-на-Дону осудили мужчину, который ударил собутыльника ножом. Заседание по делу Эдуарда Матолайтиса прошло 2 августа 2023 года в Железнодорожном районном суде города.Происшествие случилось ночью 3 октября 2022-го. Рядом с Главным автовокзалом Эдуард стал распивать спиртное с незнакомцем на остановке. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт. После оскорблений в свой адрес Матолайтис не выдержал. Он достал нож и воткнул его в поясницу собутыльнику, после чего ушел в неизвестном направлении.Раненый попросил прохожих о помощи. Вскоре его доставили в больницу, где успешно прооперировали. Врачи сообщили о происшествии полицейским. Стражи порядка нашли и задержали Эдуарда. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Судья назначил Матолайтису наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.