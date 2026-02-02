Новости
В Краснодаре суд рассмотрит дело о получении взятки в отношении бывшей ростовской судьи

В Краснодаре суд рассмотрит дело о получении взятки в отношении бывшей судьи Советского районного суда Ростова Елены Коблевой.

Как ранее писал Rostov.ru, 16 ноября 2023 года при обысках у Елены Коблевой нашли 500 тысяч рублей. По версии следствия, эту сумму судья приняла в качестве взятки за незаконную отмену ареста на имущество дателя взятки.

В результате по решению Высшей квалификационной коллегии судей неприкосновенность Коблевой сняли, в ее отношении возбудили уголовное дело. Сейчас в отношении экс-судьи идут судебные заседания.

Заседания по делу возобновят в Краснодарском краевом суде 9 февраля.
Фото: Rostov.ru
