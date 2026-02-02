В Красном Сулине Ростовской области на торгах реализуют пустующий санаторий

Фото: Гис Торги

С электронного аукциона реализуют здание заброшенного санатория в Красном Сулине, Ростовской области. Здание стоит по адресу улица Депутатская, 15 (12) и с 2024 года не используется. Ранее помещения санатория использовала местная ЦРБ, которая позже переместилась в другое здание.Лот представляет из себя три нежилых строения и земля под ними. Общая площадь объектов составляет больше двух тысяч квадратных метров.Это уже не первая попытка продать здание. Осенью 2025 года аукцион по нему пришлось отменить, так как не нашлось ни одного желающего подать заявку. Новые торги назначены на 5 марта. Чтобы принять в них участие, нужно до 26 февраля подать заявку и внести задаток.Начальная цена объекта составляет 18 миллионов 797 тысяч 942 рубля. Размер задатка — миллион 879 тысяч 794 рубля. Тот, кто выиграет торги, обязан будет подписать договор купли-продажи максимум за пять рабочих дней после их окончания.