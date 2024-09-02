Фото: соцсети Лога парк

В Ростовской области временно приостановили работу парка «Лога» из-за усиления ветра. Об этом руководство ландшафтного парка уведомило в социальных сетях.- Из-за неблагоприятных погодных условий ограничен доступ в зоопарк со стороны птичьего двора и ресторана, — сообщается в публикации.Меры затронули работу нескольких ресторанов и аттракционов, включая колесо обозрения.Пока не известно, как долго продлятся эти меры. Возможно, аттракционы и рестораны возобновят работу, когда улучшится погода.