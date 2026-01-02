Новости
Под Ростовом пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

Пассажирский поезд сбил насмерть мужчину. Трагедия случилась в Аксае ночью 2 января. Пешехода сбил поезд сообщением № 084С Адлер — Москва. Вероятно, он переходил дорогу в неположенном месте.

В результате трагедии пешеход скончался до прибытия медиков.
Фото для иллюстрации.
