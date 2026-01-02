Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ракетную опасность объявили в Ростовской области 2 января

Ракетную опасность объявили в Ростовской области 2 января
В Ростовской области объявили о ракетной опасности. После полудня 2 января жителям региона разослали уведомления через СМС и приложение МЧС.

Людей призывают укрыться в помещениях: спуститься в подвалы, паркинги или специальные убежища.

Напомним, что в новогоднюю ночь Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Губернатор Юрий Слюсарь ранее заявил, что БПЛА сбили в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах, а также над акваторией Таганрогского залива.

Предварительно, люди не пострадали.
Фото: Ростов ру.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.