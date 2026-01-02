Ракетную опасность объявили в Ростовской области 2 января

Фото: Ростов ру.

В Ростовской области объявили о ракетной опасности. После полудня 2 января жителям региона разослали уведомления через СМС и приложение МЧС.Людей призывают укрыться в помещениях: спуститься в подвалы, паркинги или специальные убежища.Напомним, что в новогоднюю ночь Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Губернатор Юрий Слюсарь ранее заявил, что БПЛА сбили в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах, а также над акваторией Таганрогского залива.Предварительно, люди не пострадали.