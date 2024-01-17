Водитель, устроивший ДТП с пострадавшим ребенком в Ростове, не понес наказания

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове суд прекратил уголовное дело в отношении пенсионера, устроившего ДТП с пострадавшим ребёнком. Гусейна Г. обвиняли по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение вреда».Происшествие случилось 17 октября на пересечении улиц Советской и 7-й Линии. Около 17:30 мужчина за рулем «Фольксвагена Поло» не уступил дорогу троллейбусу, который следовал по маршруту № 2 Красный Аксай – ж/д вокзал. Удар оказался настолько сильным, что пассажиры общественного транспорта не удержали равновесие. Одна из женщин упала с трехлетними мальчиком на руках.Кроху с тяжелыми травмами доставили в больницу. К счастью, врачам удалось помочь несовершеннолетнему.Несмотря на произошедшее, родители пострадавшего подали ходатайство о примирении сторон. Они объяснили это тем, что Гусейн полностью сгладил свою вину материальными средствами.