В Ростовской области в первый день выборов пришли голосовать почти 13% избирателей. В статистике учитываются только те голоса, которые были отданы гражданами лично на избирательных участках, без дистанционного голосования. Об этом сообщили в избирательной комиссии донского региона 17 сентября.Всего в этот день пришли поддержать своего кандидата 388 732 жителя.Несмотря на то, что первый день выборов в Госдуму уже закончился, избиратели, которые не успели отдать свой голос, могут сделать это еще в течение двух дней - 18 и 19 сентября. Всего на территории Ростовской области работает 2 601 избирательный участок.