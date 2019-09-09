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Для полицейских в Ростове закупят 70 автомобилей Toyota Camry

Для полицейских в Ростове закупят 70 автомобилей Toyota Camry
В Ростове для сотрудников МВД закупят 70 иномарок. Заказчиком является Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД России. Автомобили Toyota Camry приобретут в рамках реализации государственной программы вооружения. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 сентября.

На покупку машин выделяется 114 625 474 рубля. Так, один автомобиль обойдётся в 1 637 506 рублей. Средства поступят из федерального бюджета.

В документации на сайте госзакупок сказано, что иномарки должны быть новыми, год выпуска — 2019-й. Каждое авто должно быть укомплектовано запасным колесом, огнетушителем, аптечкой, буксировочным тросом и знаком аварийной остановки.

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