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Администрация Белой Калитвы купит акустическую систему почти за 6 млн рублей

Администрация Белой Калитвы купит акустическую систему почти за 6 млн рублей
На покупку акустической системы администрация Белой Калитвы потратит 5 907 000 рублей. Согласно документации, размещённой на сайте госзакупок, оборудование появится в местном Доме культуры имени Чкалова. Здание размещается на улице Театральной.

На указанную сумму подрядчик должен закупить широкополосную и низкочастотную акустические системы, профессиональный цифровой процессор, планшетный компьютер, микшер, маршрутизатор и вокальную радиосистему.

Оборудование нужно предоставить и установить в течение десяти дней после подписания контракта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 июля. Аукцион назначен на 24 июля.

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