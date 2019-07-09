Администрация Белой Калитвы купит акустическую систему почти за 6 млн рублей



На покупку акустической системы администрация Белой Калитвы потратит 5 907 000 рублей. Согласно документации, размещённой на сайте госзакупок, оборудование появится в местном Доме культуры имени Чкалова. Здание размещается на улице Театральной.



На указанную сумму подрядчик должен закупить широкополосную и низкочастотную акустические системы, профессиональный цифровой процессор, планшетный компьютер, микшер, маршрутизатор и вокальную радиосистему.



Оборудование нужно предоставить и установить в течение десяти дней после подписания контракта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 июля. Аукцион назначен на 24 июля.