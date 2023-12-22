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Дорогу из Ростовской области в Крым расширят до четырех полос

Дорогу из Ростовской области в Крым расширят до четырех полос
Дорогу из Ростовской области в Крым расширят до четырех полос. Работы планируют начать уже в 2024 году. Информацию об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Полноценное транспортное кольцо построят вокруг Азовского моря. Автодорога включит в себя транспортный обход Мариуполя и других городов для того, чтобы через них не проходил транспортный транзит.

Эта дорога является альтернативным маршрутом с материка на полуостров. Дорога соединяет Ростов-на-Дону с Джанкоем и проходит через новые регионы. Протяженность трассы - более 400 километров.
Фото: Автодор
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