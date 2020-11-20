В Ростовской области у 23544 человек выявили подозрения на коронавирус
Более 23,5 тысячи жителей Ростовской области попали под медицинское наблюдение. Об этом 24 ноября сообщило региональное правительство.
За минувшие сутки подозрения на коронавирус выявили еще у 244 человек. Всего под наблюдением медиков находятся 23 544 дончанина. За период пандемии меднаблюдением были охвачены 118,8 тысячи человек. Из них у 95,3 тысячи подозрения на COVID-19 не подтвердились.
Несмотря на стабильность коэффициента распространения нового вируса, количество заболевших не уменьшается. За последние 24 часа диагноз «коронавирус» поставили 309 жителям Ростовской области, а общее число инфицированных достигло 38 078 человек.
Наибольшее число зараженных зафиксировано среди жителей донской столицы возрастной категории от 46 до 65 лет.