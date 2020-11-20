В Ростовской области у 23544 человек выявили подозрения на коронавирус

Более 23,5 тысячи жителей Ростовской области попали под медицинское наблюдение. Об этом 24 ноября сообщило региональное правительство.За минувшие сутки подозрения на коронавирус выявили еще у 244 человек. Всего под наблюдением медиков находятся 23 544 дончанина. За период пандемии меднаблюдением были охвачены 118,8 тысячи человек. Из них у 95,3 тысячи подозрения на COVID-19 не подтвердились.Несмотря на стабильность коэффициента распространения нового вируса, количество заболевших не уменьшается. За последние 24 часа диагноз «коронавирус» поставили 309 жителям Ростовской области, а общее число инфицированных достигло 38 078 человек.Наибольшее число зараженных зафиксировано среди жителей донской столицы возрастной категории от 46 до 65 лет.