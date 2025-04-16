В Ростовском государственном музтеатре пройдет концерт симфонического оркестра Мариинского и Большого театров

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовском государственном музтеатре 19 апреля состоится концерт объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением маэстро Валерия Гергиева. Мероприятие пройдет на улице Большой Садовой,134 в рамках XXIV Московского Пасхального фестиваля. Всех гостей ждут к 18:00.- Московский Пасхальный фестиваль, основанный в 2002 году по инициативе Валерия Гергиева, стал одним из самых ожидаемых событий культурной жизни страны. Ежегодно мероприятие собирает сотни тысяч слушателей, – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.Фестиваль организовали при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Москвы и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Согласно традиции он охватит десятки городов России. В репертуар войдут имфонические, хоровые и звонильные выступления. В новом сезоне маршрут событий застронет 25 городов – от столицы до регионов Сибири, Урала и юга страны.Кроме празднования Пасхи Христовой большое внимание будет выделено и другим датам. В том числе 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 185-летию со дня рождения композитора П.И.Чайковского. С новыми программами выступят выдающиеся солисты и музыкальные коллективы.