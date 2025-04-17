В ДТП с "ВАЗом" погибли двое мужчин в Ростовской области

Фото: УГИБДД РО

На автодороге между Кашарами и Морозовском произошла трагедия: автомобиль "ВАЗ" столкнулся с деревом, что привело к гибели водителя и пассажира. Инцидент произошел 16 апреля неподалеку от поселка Красный Колос.По предварительной информации, 43-летний водитель, управлявший отечественным автомобилем, допустил выезд на полосу встречного движения. Затем машина перевернулась и столкнулась с препятствием.От мощного удара транспортное средство превратилось в искореженный металл.Как сообщили в региональной Госавтоиспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 38-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.