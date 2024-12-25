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В Ростовской области суд вынес приговор экс-сотрудникам районной администрации

В Ростовской области суд вынес приговор экс-сотрудникам районной администрации

В Ростовской области вынесен приговор бывшему заместителю главы администрации Советского района, сообщает СУ СК по Ростовской области

По материалам дела, в 2023 году экс-заместитель начальника администрации согласился на взятку в размере 150 тысяч рублей, действуя через посредника. Старший инспектор администрации передал эти деньги осужденному за оформление документов о выполнении дорожных работ, зная, что фактически работы были выполнены не в полном объеме.

Прокуратура Ростовской области отметила, что в отношении бывшего заместителя было начато уголовное дело по статье о взяточничестве, в то время как его подчиненный представлял собой посредника в этом преступлении.

Обливский районный суд вынес решение по делу экс-сотрудников администрации Советского района. Как стало известно, суд приговорил взяточника к четырехлетнему тюремному заключению, а его посредника к трехлетнему. Оба будут отбывать срок в колонии общего режима.
Фото: Rostov.ru
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