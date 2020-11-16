В Ростовской области сохранится штормовое предупреждение из-за сильного снегопада

В связи с непрекращающимся снегопадом на Дону сохранится штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Так, ночью и утром 18 ноября непогода сохранится по северу и востоку региона. Таким образом снегопад уже третьи сутки будет идти в Ростовской области. Обильное выпадение осадков уже привело к десяткам ДТП на трассах и городских дорогах. В некоторых происшествиях даже есть пострадавшие.Кроме того, 17 ноября снегопад добрался и до Ростова-на-Дону. Дороги замело почти по всему городу, а в центре и на выезде образовались многокилометровые пробки. Автомобилисты буквально не могли сдвинуться с места внутри длительного затора. На этих участках в час пик и так осложнена езда, а с выпадением снега она стала невыносимой для водителей.