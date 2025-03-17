В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства

Фото: ИИ

В Ростовской области обстоятельства смерти двух женщин выясняют следователи. Трагедия произошла вечером 16 марта в станице Тацинской Тацинского района.Ранее Donday сообщал, что на улице Кравцова в доме были обнаружены тела двух пенсионерок. По предварительным данным, неизвестный нанес множественные ножевые ранения. Погибшими оказались 64-летняя хозяйка дома и ее 65-летняя сиделка.Региональное СУ СК возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Ход расследования взят на контроль прокуратурой Ростовской области.