Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства
В Ростовской области обстоятельства смерти двух женщин выясняют следователи. Трагедия произошла вечером 16 марта в станице Тацинской Тацинского района.

Ранее Donday сообщал, что на улице Кравцова в доме были обнаружены тела двух пенсионерок. По предварительным данным, неизвестный нанес множественные ножевые ранения. Погибшими оказались 64-летняя хозяйка дома и ее 65-летняя сиделка.

Региональное СУ СК возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Ход расследования взят на контроль прокуратурой Ростовской области.
Фото: ИИ
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.