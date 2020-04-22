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В Ростовской области семь пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

В Ростовской области семь пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии
В Ростовской области ухудшилось самочувствие нескольких пациентов с коронавирусом. По состоянию на 24 апреля состояние семерых оценивается как тяжёлое. Об этом сообщили в правительстве региона.

За сутки в области зарегистрировали 64 новых случая заболевания. Всего на Дону — 533 инфицированных. Шесть тяжёлых пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Состояние остальных оценивается как удовлетворительное. На стационарном лечении находятся 105 человек, в обсерваторе - 25.

В Ростовской области под медицинским наблюдением находятся 3 933 человека, из них на самоизоляции — 3 908. Заражённых зарегистрировали уже практически на всех территориях региона.

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