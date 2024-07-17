Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Батайске без вести пропал 48-летний мужчина

В Батайске без вести пропал 48-летний мужчина
В Батайске Ростовской области пропал 48-летний мужчина. Романа Беха родные ищут на протяжении девяти дней.

Роман Бех 8 июля собрался и ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор родные не могут с ним связаться. Обеспокоенные родственники объявили его в розыск.

У Романа высокий рост — 180 сантиметров и нормальное телосложение. Карие глаза и темно-русые волосы с проседью.

Перед пропажей он надел темно-красную футболку, синие джинсы, черную кепку и тапки с белыми полосками.

Если у вас есть информация о местонахождении Романа, сообщите по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: ЛизаАлерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.