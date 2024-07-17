В Батайске без вести пропал 48-летний мужчина

Фото: ЛизаАлерт

В Батайске Ростовской области пропал 48-летний мужчина. Романа Беха родные ищут на протяжении девяти дней.Роман Бех 8 июля собрался и ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор родные не могут с ним связаться. Обеспокоенные родственники объявили его в розыск.У Романа высокий рост — 180 сантиметров и нормальное телосложение. Карие глаза и темно-русые волосы с проседью.Перед пропажей он надел темно-красную футболку, синие джинсы, черную кепку и тапки с белыми полосками.Если у вас есть информация о местонахождении Романа, сообщите по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.