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В Ростовской области разыскивают серийного насильника из Калининграда

В Ростовской области разыскивают серийного насильника из Калининграда

В Ростовской области разыскивают мужчину, изнасиловавшего двух женщин в Калининградской области. Следствие предполагает, что предполагаемый преступник может скрываться в донском регионе. Ориентировку распространяет СУ СКР Калининградской области.

По версии правоохранителей, первое преступление было совершено 4 марта 2015 года. Мужчина, личность которого до сих пор не установлена, находился в СНТ «Вишенка» в поселке Ново-Дорожный. Там он изнасиловал 61-летнюю женщину. Спустя несколько месяцев на пляже он изнасиловал 57-летнюю женщину. ДНК показало, что над женщинами надругался один и тот же человек. И он до сих пор не найден.

На вид разыскиваемому около 28-31 лет, телосложение среднее, волосы светлые, короткие, лицо округлое, без щетины. Из особых примет: у подозреваемого на спине вдоль позвоночника расположена татуировка в виде 6-7 колец, на икроножной мышце также есть тату, предположительно в виде цветного овала. Кроме того, у него нет переднего правого зуба, а в области паха есть шрам размером примерно 8-10 см.

Если вам знакомо лицо на фотороботе или вы знаете мужчину с подобными татуировками, позвоните по номерам: 8 911 868 25 02, 8 401 2 558 765, 02. Звонки принимаются круглосуточно.
Фото: rostov.sledcom.ru
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