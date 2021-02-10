В Ростовской области растет показатель заболеваемости коронавирусом

В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 достиг 1 618 на 100 тысяч населения. Он увеличился на восемь единиц.Коэффициент распространения инфекции сохранил значение предыдущего дня - 0,96. Ежедневное количество новых зараженных снижается с середины января. За прошедшие 24 часа коронавирус подхватили 345 человек. Третий день подряд медики выявляют менее 350 инфицированных. Последний раз такие данные регистрировали несколько месяцев назад.Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 68 007 жителей донского региона. Медики вылечили более 80% пациентов. Несколько тысяч человек продолжают бороться с инфекцией. Коронавирус забрал жизни 2 909 человек. Из них 25 человек скончались за минувшие сутки. По информации областного правительства, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.