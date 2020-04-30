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В Ростовской области растёт количество детей с коронавирусом

В Ростовской области растёт количество детей с коронавирусом
В Ростовской области количество детей, заражённых коронавирусом, продолжает расти. По состоянию на 6 мая доля маленьких пациентов составляет 10%. Как рассказал главный санитарный врач Дона, практически во всех случаях болезнь протекает легко.

Пациенты в возрасте от 30 до 50 лет составляют около 36% от общего количества, от 50 до 65 лет — 30%, от 18 до 29 лет — 13%, старше 65 лет — 10%, - добавил Евгений Ковалёв.

За весь период в Ростовской области диагноз COVID-19 подтвердили уже у 1 434 человек. Почти в 60% случаев болезнь протекает бессимптомно. Жертвами новой инфекции стали 12 пациентов.

Теги: коронавирус у детей COVID-19 на Дону

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