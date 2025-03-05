В Ростовской области пропал 69-летний пенсионер из Волгограда

Фото: Дондей

В Ростовской области продолжаются поиски 69-летнего Владимира Звездина. Он пропал без вести 3 марта в Волгограде.Мужчина отправился по делам и не вернулся домой. Его родные сразу же начали поиски, но не смогли найти его самостоятельно. Тогда они обратились в полицию. Выяснилось, что Владимир мог оказаться в Ростовской области.Владимир Звездин страдает деменцией, что затрудняет его ориентацию и общение.Он среднего роста (170 см), худощавого телосложения. На правом глазу у него есть родинка, а речь может быть невнятной.В последний раз его видели в чёрной кожаной куртке, синих джинсах и чёрных полуботинках. На правой штанине джинсов есть дырка в области колена.Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Владимира Звездина, сообщите об этом по телефону 102.