Экс-депутат гордумы Шахт Андрей Мишура получил два года условно

Фото: Шахтинская городская Дума.

Морозовский районный суд признал виновным бывшего депутата Шахт Андрея Мишуру. Его признали виновным по статье «Мошенничество».Следствие установило, что в здании МБОУ «Милютинская средняя общеобразовательная школа» провели капремонт. Андрей Мишура был владельцем подрядной организации ООО «Югтехстроймонтаж», которая проводила в учебном учреждении работы. Организация не установила оплаченные термостатические элементы марки Danfoss в системе отопления. Однако денежные средства компания получила на покупку всех прописанных в договоре терморегуляторов.Уголовное дело возбудили еще в 2023 году. А в ноябре 2024-го Андрей Мишура был признан виновным. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.Сторона защиты бизнесмена подала апелляционную жалобу 4 февраля 2025 года в Ростовский областной суд. Однако апелляционная инстанция оставила приговор в силе.