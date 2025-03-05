Первый замминистра образования Ростовской области Сергей Анищенко уволился

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Первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Сергей Анищенков ушел с занимаемой должности. По информации портала DonDay, он уволился по собственному желанию 9 января.Сергей Анищенков родился и вырос в станице Кривянской. Свою карьеру он начал в школе №72, где работал учителем информатики. Затем занимал должность начальника отдела образования Администрации Октябрьского района и заместителя директора по научно-методической работе в школе №72.С 2021 года Сергей Анищенков работал заместителем главы Администрации Октябрьского района по социальным вопросам. В августе 2022 года он был назначен на пост первого заместителя министра образования региона.