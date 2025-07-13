Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области произошло смертельное ДТП

В Ростовской области произошло смертельное ДТП
В Ростовской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщило Главное управление МЧС по региону.

13 июля около 16:00 на трассе Шахты — Раздорская столкнулись два автомобиля. По встречным полосам двигались «Нива» и «ВАЗ-2101». За рулём «Нивы» был 45-летний мужчина, а за рулём «ВАЗ-2101» — 22-летний водитель.

«Нива» потеряла управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «ВАЗ-2101». От удара машину отбросило на третий автомобиль — «ВАЗ-2107».

В аварии погибли два человека: пассажир «ВАЗ-2107», 59-летний мужчина, и водитель «Нивы». Водителя «ВАЗ-2107», 26-летнего мужчину, доставили в больницу.
фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.