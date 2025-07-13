фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщило Главное управление МЧС по региону.13 июля около 16:00 на трассе Шахты — Раздорская столкнулись два автомобиля. По встречным полосам двигались «Нива» и «ВАЗ-2101». За рулём «Нивы» был 45-летний мужчина, а за рулём «ВАЗ-2101» — 22-летний водитель.«Нива» потеряла управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «ВАЗ-2101». От удара машину отбросило на третий автомобиль — «ВАЗ-2107».В аварии погибли два человека: пассажир «ВАЗ-2107», 59-летний мужчина, и водитель «Нивы». Водителя «ВАЗ-2107», 26-летнего мужчину, доставили в больницу.