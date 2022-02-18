Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области прогнозируется усиление ветра до 19 метров в секунду

В Ростовской области прогнозируется усиление ветра до 19 метров в секунду
На Дону прогнозируется усиление ветра до 68 километров в час. Информация об этом опубликована на портале регионального МЧС.

По информации спасательного ведомства, 20 февраля в Ростовской области порывы воздушных масс будут достигать 19 метров в секунду. Автомобилистам лучше не парковать свои машины под массивными ветками и слабозакрепленными конструкциями из-за возможного падения деревьев.

Однако, несмотря на это, в регионе будет тепло. Температура воздуха ночью - до 0…+5°, по северу и востоку - до -2°; днём - до +3…+8°, по югу - до +11°.
Фото: vedtver.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.