В Ростовской области прогнозируется усиление ветра до 19 метров в секунду

Фото: vedtver.ru

На Дону прогнозируется усиление ветра до 68 километров в час. Информация об этом опубликована на портале регионального МЧС.По информации спасательного ведомства, 20 февраля в Ростовской области порывы воздушных масс будут достигать 19 метров в секунду. Автомобилистам лучше не парковать свои машины под массивными ветками и слабозакрепленными конструкциями из-за возможного падения деревьев.Однако, несмотря на это, в регионе будет тепло. Температура воздуха ночью - до 0…+5°, по северу и востоку - до -2°; днём - до +3…+8°, по югу - до +11°.