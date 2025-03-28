В Ростовской области приобретут 4 БПЛА для борьбы с ландшафтными пожарами

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В Ростовской области закупят четыре новых отечественных беспилотника для борьбы с ландшафтными пожарами. Об этом заявил замгубернатора региона Сергей Бодряков 27 марта.Ранее для выявления и ликвидации пожаров в регионе использовались импортные беспилотники. Они эффективно выявляли нарушителей, таких как люди, которые вырубают леса, разводят костры или посещают леса без разрешения. Отечественные беспилотники будут применяться в тестовом режиме в текущем пожароопасном сезоне.Кроме того, для борьбы с пожарами приобретут новые тракторы. На спецтехнику для сельских поселений выделят около 350 миллионов рублей из областного бюджета. Тракторы получат 60 поселений региона.— Техника оснащена средствами пожаротушения, помпами, насосами и резервуарами для воды. Это поможет местным жителям бороться с распространением огня, — подчеркнул Сергей Бодряков.Более 23 миллионов рублей направят на обновление пожарных машин. В 13 пожарных частях региона появятся новые автоцистерны из полипропилена. Они заменят старые металлические машины. Также будет обновлено противопожарное оборудование.