Ситуация с ландшафтными пожарами на Дону близка к критической

В Ростовской области 30 сентября к 19:00 было зафиксировано 128 ландшафтных пожаров. Особо сложная ситуация - в Цимлянской районе. Там горит лес на площади 66 гектаров.Опасная обстановка и в Константиновском районе. На площади 4 000 квадратных метров горела сухая трава, которую тушили 77 спасателей.Кроме того, были зафиксированы ландшафтные пожары в Каменском, Родионово-Несветайском, Шолоховском, Чертковском и Тацинском районах. Обстановка с возгораниями накалилась.В связи с этим в Ростовскую область направили группировки из Краснодарского, Ставропольского краев и Волгоградской области.