Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ситуация с ландшафтными пожарами на Дону близка к критической

Ситуация с ландшафтными пожарами на Дону близка к критической
В Ростовской области 30 сентября к 19:00 было зафиксировано 128 ландшафтных пожаров. Особо сложная ситуация - в Цимлянской районе. Там горит лес на площади 66 гектаров.

Опасная обстановка и в Константиновском районе. На площади 4 000 квадратных метров горела сухая трава, которую тушили 77 спасателей.

Кроме того, были зафиксированы ландшафтные пожары в Каменском, Родионово-Несветайском, Шолоховском, Чертковском и Тацинском районах. Обстановка с возгораниями накалилась.

В связи с этим в Ростовскую область направили группировки из Краснодарского, Ставропольского краев и Волгоградской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.