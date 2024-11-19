В Ростовской области повысился показатель заболеваемости ОРВИ

Фото: ростов.ру

В Ростовской области зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Роспотребнадзора 19 ноября.В период с 11 по 17 ноября в регионе было зарегистрировано на две тысячи случаев больше, чем за аналогичный период прошлой недели. Всего было выявлено 12 тысяч случаев заражения вирусом. Это составляет 28 человек на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 27,9%.Были обнаружены случаи заражения различными вирусами, включая грипп A(H1N1) 2009, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы и сезонные коронавирусы.Напомним, что на предыдущей неделе было зарегистрировано 10 тысяч случаев заболевания.На данный момент в регионе охват вакцинацией составляет 50,3% населения.